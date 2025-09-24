Фестиваль Академии Михалкова к 165-летию Чехова пройдет в Химках 1 октября

Жителей Химок приглашают погрузиться в творческое наследие Антона Чехова в формате однодневного марафона. В программе запланированы лекции, мастер-класс, кинопоказ и уникальный спектакль от выпускников академии.

Мероприятие состоится на сцене театра «Наш Дом» в рамках передвижного проекта, знакомящего с творчеством русских классиков. Гостей ждет насыщенная программа с 12:00 до 20:30.

Центральной темой станет лекция Виктора Зайцева, заместителя заведующего отделом «Дом-музей Чехова» государственного музея истории российской литературы имени Даля, под названием «Врут все: воспоминания об Антоне Чехове и метаморфозы современности». Также будет демонстрироваться документальный фильм «Чехов. Писатель на все времена», созданный академией.

Режиссер Михаил Милькис проведет для участников мастер-класс «Импровизация как основа построения действия», посвященный актерскому мастерству. Параллельно в фойе будет работать выставка «Чехов. Линия жизни» из музея-заповедника «Мелихово», где представлены фотографии, документы и предметы искусства, иллюстрирующие ключевые этапы жизни писателя.

Завершит день спектакль «Метаморфозы. Святая простота» — литературно-сценический коллаж по рассказам Чехова. Как отмечается в анонсе, постановка выполнена выпускниками академии под руководством Никиты Михалкова.

Посещение фестиваля бесплатное, но на отдельные события необходима предварительная регистрация. Приглашения на заключительный показ адресованы школьникам, студентам, педагогам и творческой молодежи.