Ферму с северными оленями откроют в Орехово-Зуеве в новогодние каникулы

Ферму с северными оленями, катки, горки и лыжные трассы откроют в парках Орехово-Зуева этой зимой. Для гостей подготовили разнообразную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым.

В парках округа заработали катки, лыжные трассы и тюбинговые горки. Для гостей будут работать глэмпинги и бассейны на открытом воздухе, проведут активные игры, концерты и многое другое.

В музее Ликино-Дулева этой зимой проведут мастер-классы, а гостей будут угощать свежеприготовленным вареньем.