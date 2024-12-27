Ферму с северными оленями откроют в Орехово-Зуеве в новогодние каникулы

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Ферму с северными оленями, катки, горки и лыжные трассы откроют в парках Орехово-Зуева этой зимой. Для гостей подготовили разнообразную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым.

В парках округа заработали катки, лыжные трассы и тюбинговые горки. Для гостей будут работать глэмпинги и бассейны на открытом воздухе, проведут активные игры, концерты и многое другое.

В музее Ликино-Дулева этой зимой проведут мастер-классы, а гостей будут угощать свежеприготовленным вареньем.

Общественные пространства уже украсили праздничным оформлением, а дворцы культуры подготовили свои развлекательные программы.

Узнать больше о подмосковных мероприятиях можно на сайте welcome.mosreg.

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