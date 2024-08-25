Ферму по выращиванию улиток породы Мюллер построят вблизи Власова в Шатуре

Фото: медиасток.рф

Фермеры планируют выращивать улиток породы Мюллер вблизи села Власово в Шатуре. Предприниматель должен подготовить участок в рамках инвестиционного проекта и построить деревянные щиты для корма.

Улитка Мюллер — единственный сухопутный моллюск. Она вырастает за три месяца, ее можно есть целиком. Сезон длится с мая по сентябрь.

Начинающий фермер планирует осваивать участок поэтапно. Сначала нужно разместить деревянные щиты, на которых улитка собирает корм и прячется от неблагоприятной погоды. После — предприниматель установит систему полива.

Специалисты администрации встретились с инвестором и обсудили регистрацию фермы, списание мелиорации и использование земельного участка.

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