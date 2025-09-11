Фельдшерский здравпункт построят в Дубках по технологии 3D-печати в 2025 году

В поселке Дубки подходит к концу строительство ФАП по технологии 3D-печати. Такой способ используют впервые для возведения соцобъекта. Работы планируют завершить в этом году, сообщили в подмосковном Минстрое.

Процесс строительной 3D-печати предполагает нанесение смеси по слоям и формирование несъемной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом.

На объекте специалисты уже смонтировали стальной каркас, утеплили здание, а сейчас ведут фасадные и кровельные работы. Внутри объекта проходит монтаж перегородок и инженерных систем.

В здании площадью более 100 квадратных метров расположат кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную, прививочный кабинет для взрослых и детей, палату для более длительного пребывания пациентов и помещения для персонала. Соцобъект оснастят современным медоборудованием, на прилегающей территории проведут озеленение и организуют парковку.

В ведомстве отметили, что после открытия в здравпункте смогут получать квалифицированную помощь более тысячи человек.