Фельдшерский пункт открыли в поселке Жуково под Солнечногрском

Еще один ФАП, построенный по модульной технологии, открыли в Подмосковье. Медпункт находится в солнечногорском поселке Жуково и будет обслуживать почти 1,3 тысячи человек.

«Это уже третий ФАП в регионе, построенный по новейшей технологии модульного строительства. Теперь жители поселка могут получить консультацию фельдшера и пройти первый этап диспансеризации рядом с домом», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В фельдшерском пункте можно сделать прививку и получить льготные лекарства. Здесь ведут наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, при необходимости проводят диагностику.

Записаться на прием можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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