Фасады 30 многоквартирных домов обновили в Истре

Управляющие компании привели в порядок внешний вид в 30 домах округа Истра. Они отштукатурили стены, покрасили и восстановили поврежденные участки фасадов, цоколя и закрасили граффити.

Управляющая компания «Истринская теплосеть» провела работы по 10 адресам в Истре: на улицах Советская, дома № 28 и № 39, Босова, дом № 10, 9-й Гвардейской дивизии, дома № 46 и № 35, Юбилейная, дома № 2 и № 7, Ленина, дом № 46, Рабочий проезд, дом № 3 и Большевик, дом № 1.

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» отремонтировал дома в Дедовске на улицах Ударная дом № 1, Володарского, дом № 35, Красный Октябрь, дома № 7 и № 12, Энергетиков дома № 3, № 14, № 20, Главная, дом № 7, Маршала Жукова дом № 1, Победы дома № 1 и № 12, в поселке Гидроузла имени Куйбышева, дом № 6, в деревне Кострово на улицах Парковая, дом № 82, Центральная, дома № 11, № 12, № 25, № 71, в селе Новопетровское на улицах Полевая, дом № 6А и Советская, дом № 89.

Также на этой неделе провели локальный ремонт и покрасили фасад в Дедовске на улице Школа-интернат, дом № 2, а в селе Рождествено на улице Южная, дома № 12 и № 13 проведут частичный ремонт цоколя.