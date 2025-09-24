Фасад молодежного центра «Горизонт» в Коломне украсят архитектурной подсветкой

Жители округа, участники архитектурно-художественного и общественных советов и члены Союза художников-мозаичистов обсудили будущий внешний вид фасада молодежного центра «Горизонт», расположенного в центре Коломны. Большинство собравшихся проголосовали за то, чтобы отремонтировать стены здания и оборудовать их архитектурной подсветкой.

Фасад молодежного центра более 40 лет украшало мозаичное панно, созданное в честь юбилея Куликовской битвы. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и реставрации не подлежит.

«Молодежный центр „Горизонт“ возвели почти полвека назад. Администрация приняла решение вдохнуть в него новую жизнь. До юбилея 850-летия Коломны мы хотим преобразить здание внешне, а возможно и внутренне тоже», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Собравшиеся на встрече эксперты и жители предлагали разные идеи: от создания на месте мозаичного панно яркого мурала до масштабных фресок. Большинство участников высказались за ремонт фасада без нанесения рисунков, но с использованием архитектурной подсветки. Теперь специалисты приступят к разработке проекта.