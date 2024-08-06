Фасад КПП обновили при школе № 3 в Истре

К началу учебного года в школе № 3 имени Лермонтова в Истре облагородили фасад контрольно-пропускного пункта. Постройку облицевали современными материалами.

Строители очистили окна и кровлю вагончика от старой краски и ржавчины, затем перекрасили их в светло-серый цвет. Чтобы защитить постройку от влаги и плесени, проложили специальную пленку. Фасад сделали из оцинкованной стали. Это обеспечит хорошую вентиляцию в помещении.

Там также установят противопожарные двери и подведут электричество. Обновленный контрольно-пропускной пункт будет выглядеть более современно и отвечать всем требованиям безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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