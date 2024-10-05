Фасад дома № 3 на Московской улице в Химках обновят к концу октября

Рабочие приступили к последнему этапу капитального ремонта дома № 3 на улице Московской в Химках — реконструкции фасада здания. Работы завершат к концу октября.

Ежедневно на объекте трудятся десятки специалистов. Они уже модернизировали инженерные системы и привели в порядок кровлю. Сейчас приступили к обновлению фасада дома.

«Используются штукатурные смеси по специальной сетке. После этого приступим к декоративному этапу. Это покраска стен в цвета, которые были заранее выбраны. Также будут на 100% восстановлены балконы, свесы и водосточная система. Планируем закончить работы в конце октября при благоприятной температуре воздуха», — рассказал начальник участка Павел Хадысов.

Отметим, что всего в этом году в округе капитально отремонтируют 134 многоквартирных дома. Работы уже выполнили по 55 адресам.

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