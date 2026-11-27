В этом году флагман отечественной фарминдустрии — «Петровакс Фарм» — отмечает 30-летний юбилей. За три десятилетия компания, начавшая путь с нескольких оригинальных разработок, стала одним из лидеров российской биофармацевтической отрасли.

«Петровакс Фарм» объединяет собственный научно-исследовательский центр, современное производство полного цикла и портфель инновационных препаратов и вакцин для профилактики и лечения инфекционных, онкологических и орфанных заболеваний.

История компании началась в 1996 году с регистрации двух прорывных препаратов — иммуномодулятора и первой адъювантной противогриппозной вакцины. Ключевым этапом в развитии стало открытие в 2008 году высокотехнологичного фармацевтического комплекса полного цикла в Подольске. Сейчас его мощность составляет 160 миллионов доз препаратов в год, строго следуя международным стандартам качества.