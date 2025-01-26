Фаиля Аймалетдинова из Подмосковья стала призером турнира по конькобежному спорту

Представительница Подмосковья Фаиля Аймалетдинова взяла серебро в забеге на 1,5 тысячи метров на четвертом этапе Кубка России по конькобежному спорту. В пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона сообщили, что девушка преодолела дистанцию за две минуты и 29,6 секунды.
Лидером в дисциплине стала спортсменка из Свердловской области Анна Уразова. Она опередила представительницу Подмосковья на 0,1 секунды. На третью ступень пьедестала поднялась Анна Матвеева из Челябинской области.
Напомним, Кубок России по конькобежному спорту продлится до 26 января в Саранске. Спортивное мероприятие организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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