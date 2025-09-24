Фабрика из Балашихи представила на отраслевом конгрессе новую коллекцию обоев

Фабрика «Палитра», ведущий российский производитель обоев из Балашихи, выступила с презентацией своих новых коллекций на Показе обойной моды. Мероприятие прошло в рамках масштабного отраслевого конгресса.

Событие объединило представители ведущих компаний из России, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. Участники получили возможность ознакомиться с актуальными трендами в дизайне интерьеров и первыми увидеть коллекции обоев, которые вскоре поступят в продажу. На подиуме представили 30 моделей, демонстрирующих последние разработки фабрики «Палитра».

«Мы выбрали новый формат демонстрации наших коллекций. В этом году презентация проходит в рамках Wallpaper fashion week. Это первый в России подобный формат, который объединяет моду и интерьерный дизайн», — сказал генеральный директор фабрики «Палитра» Федор Орел.

Заключительной частью шоу стала деловая встреча представителей предприятия с клиентами. Участники обсудили актуальные тенденции рынка, перспективы развития обойного производства, а также стратегии повышения эффективности продаж. Такие мероприятия способствуют укреплению деловых связей и обмену опытом внутри отрасли.