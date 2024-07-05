Ежеквартальный форум «Управдом» пройдет в Мытищах 11 июля

В Мытищах пройдет ежеквартальный муниципальный форум «Управдом». Его темами станут капитальный ремонт, благоустройство и проведение конкурсов.
Поучаствовать могут председатели и члены советов многоквартирных домов округа.
На мероприятии обсудят реализацию в Мытищах программы капитального ремонта и процесс обустройства контейнерных площадок на территории многоквартирных домов. Также озвучат информацию о проведении ежегодных конкурсов главы округа «Лучший совет дома» и «Лучший двор».
Старт мероприятия — 11 июля в 16:00. Место встречи — конференц-зал администрации Мытищ.