Ежегодный зимний концерт народного коллектива «Истра» прошел в округе

В Истринском доме культуры состоялся ежегодный зимний концерт Народного коллектива Подмосковного ансамбля песни и танца «Истра». Его посвятили памяти заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Ширшова.

В концертной программе прозвучали народные песни разных регионов России, сочинения советских и современных композиторов, инструментальные пьесы и вокальные номера. Помимо этого, зрители приняли участие в розыгрыше призов. Победителю досталась уникальная кукла ручной работы.

Гостей мероприятия покорили яркие и задорные костюмы артистов. Хотя концерт и зимний, но весенние настроение получили многие. Руководит ансамблем Александр Терешин, а танцевальными постановками — балетмейстер Александра Носова.

Коллектив создали в 1948 году, а с 1995 года он носит имя своего основателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Ширшова. Отметим, что ансамбль «Истра» — лауреат множества всероссийских и международных конкурсов.