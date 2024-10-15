Ежегодный фестиваль «Наш двор» пройдет в Подмосковье в начале ноября. Пять лучших команд представят свои проекты во дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском городском округе 8 ноября.

В этом году темой областного фестиваля- конкурса станет единство и объединение. Участники в своих проектах расскажут о жизни своего двора, его развитии, дружбе с соседями и совместных праздниках.

Гостей ждут также творческие выступления, игры и мастер-классы.

Поучаствовать в конкурсе может любой двор Подмосковья. Заявку нужно оставить на сайте http://menyaemdvory.ru с 14 по 28 октября, а призовой фонд в этом году составит полмиллиона рублей

«В Подмосковье ежегодно создаются новые современные и благоустроенные площадки на месте старых, заброшенных территорий. Это становится возможным благодаря активным горожанам, которые привносят новую жизнь в свои дворы, организуя мероприятия и создавая уютные пространства для всех», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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