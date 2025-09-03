Ежегодный атлетический забег пройдет в Одинцове 13 сентября

В парке «Патриот» Одинцовского городского округа 13 сентября пройдет легкоатлетический забег, посвященный памяти гвардии подполковника воздушно-десантных войск Алексея Владимировича Кузнецова. Расписание легкоатлетического забега начинается с семи утра.

Забег пройдет по живописной территории Центрального парка «Патриот» и станет прекрасным поводом объединить любителей спорта разных возрастов и уровня подготовки.

Каждый сможет выбрать одну из пяти дистанций: пять, 10 и 21,1 километра, а также 500 метров и один километр для самых юных спортсменов.

Также в программе в этот день будут различные активности: полевая кухня, концертная программа, детская анимация и призовые медали.

Организаторами мероприятия выступят офицеры командования 45-й отдельной орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения.