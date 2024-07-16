Ежедневную аэрацию дорог будут проводить в Химках в жаркие дни

Ежедневно в Химках водой проливают 200 километров дорожного полотна. Такие работы предотвращают возможную деформацию асфальта в особенно жаркую погоду.

Ежедневно на дороги округа выходят десятки служебных машин, чтобы остудить воздух и дорожное покрытие холодной водой. Такие действия предпринимаются в регионе, если температура воздуха поднимается выше 25°C.

Всего в Подмосковье на муниципальной сети работают почти 200 поливомоечных машин, а на региональной — около 70.

Напоминаем, что в жаркие дни необходимо следить и за своим самочувствием. Медики советуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду, не забывать про головные уборы и поддерживать водный баланс.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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