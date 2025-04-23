Этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» начался в Воскресенске

Межрегиональный тур известного профессионального соревнования провели в Воскресенском колледже. В нем состязались специалисты по укладке напольных покрытий.

Участниками стали конкурсанты из Москвы, Татарстана, Новосибирской области, Краснодарского края и Московской области. Состязания будут длиться неделю.

Профессионалы продемонстрируют навыки в разных модулях: от заливки полов до укладки ламината и ковровых покрытий. Поприветствовали их на торжественном открытии председатель Совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко, директор колледжа Алла Лунина и руководитель группы оценки — международный эксперт Николай Якубчик.

«Мы рады принимать на площадке нашего колледжа межрегиональный чемпионат по укладке напольных покрытий. Желаю всем участникам добиться высоких результатов», — сказала Алла Лунина.