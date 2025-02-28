Еще в 7 округах Подмосковья отремонтировали элементы для снижения скорости

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали искусственные дорожные неровности в семи городских округах. Эти элементы обеспечивают безопасность в потенциально опасных местах, побуждая водителей снижать скорость.
В Минтрансе Подмосковья уточнили, что особенно важны искусственные неровности возле социально значимых объектов и на нерегулируемых перекрестках.
Рабочие восстановили поврежденные объекты в Коломне, Дзержинском, Раменском, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Одинцове и Пушкино.
Специалисты «Мосавтодора» регулярно осматривают дорожное покрытие и влияющие на безопасность движения элементы.
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