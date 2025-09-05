Еще тысячу метров ограждений обустроили на ж/д путях в Подмосковье

С начала года на железной дороге в Подмосковье обустроили тысячу метров ограждений. Из них около 600 — железобетонные.

Как рассказали в областном Минтрансе, больше всего работ провели в Наро-Фоминске. Там установили 180 метров ограждений. В результате проведенных работ в регионе устранили более 250 стихийных тропинок через железнодорожные пути.

«Напоминаем, что переходить ж/д пути можно только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора», — сказали в Минтрансе Подмосковья.

Ранее в ведомстве рассказали о ремонте уличного освещения в 10 округах региона. Свет снова появился на улицах в Домодедове, Егорьевске, Балашихе, Котельниках и Истре, а также в небольших населенных пунктах Серпуховского, Подольского, Красногорского, Пушкинского и Волоколамского округов.