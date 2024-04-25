Еще тысячу деревьев с поврежденными корнями убрали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:11 Еще тысячу деревьев с поврежденными корнями убрали в Подмосковье пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

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Свыше тысячи наклонившихся деревьев и сухостоя убрали в Подмосковье с начала года. Работы выполнялись в рамках обеспечения санитарной безопасности.

Деревья, имеющие опасный наклон, могут при падении нанести ущерб здоровью граждан или государственному имуществу. Работы по уборке аварийных деревьев проводились по сообщениям жителей, которые поступали на официальный региональный портал «Добродел» и на официальный сайт Комитета лесного хозяйства.

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Ликвидацию деревья проводили сотрудники филиалов Центрлесхоза, учреждения, подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области, и подрядные организации. Наибольшее количество сухостоя и наклонившихся деревьев вырубили на территориях Подольского, Сергиево-Посадского и Бородинского лесничеств.

При этом работы по вырубке деревьев, представляющих опасность для жителей Подмосковья, продолжаются.

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