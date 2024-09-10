Еще три школы и детский сад в Наро-Фоминске включили в программу капремонта

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание. Он сообщил, что три школы и детский сад попали в программу капитального ремонта на 2025 год.

На оперативном совещании обсудили важные для округа вопросы: подготовку к отопительному сезону, вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции, а также капитальный ремонт образовательных учреждений и реализацию программы «Доступная среда». Перед этим подвели итоги дополнительных выборов в окружной Совет депутатов.

«На территории Наро-Фоминского городского округа состоялись дополнительные выборы депутата в Совет по одномандатному избирательному округу № 1. Выборы прошли спокойно, нарушений выявлено не было. Жители территориального управления Апрелевка активно приняли участие в голосовании. За кандидата Тамаркина Виталия Алексеевича проголосовало 77,7%. Явка составила 31%», — сказал Роман Шамнэ.

На встрече озвучили, что второе здание Алабинской школы имени Героя России Ашихмина, основное строение Наро-Фоминской школы № 1, Васильчиновская школа и детский сад № 43 в Апрелевке начнут капитально ремонтировать в 2025 году.

Уделили внимание подготовке к предстоящему отопительному сезону.

«В Наро-Фоминском городском округе подходит к концу работы по запуску тепла. 15 сентября традиционно должны провести пробные топки. Необходимо завершить все работы, которые запланированы по опрессовке сетей, жилых домов и работы по подписанию паспортов готовности», — добавил глава округа.

Жители Наро-Фоминского округа могут пройти вакцинацию по адресам, которые перечислены по ссылке.

«Сейчас идет важный период по вакцинации населения против гриппа. Это самый эффективный способ защитить себя не только от тяжелого течения заболевания, но и его опасных осложнений. По заболеваемости ситуация стабильна, что касается диспансеризации, то областной больницей на 1 сентября было осмотрено около 70% от годового плана — это хороший темп и отличный показатель. В округе продолжается работа по информированию граждан о возможности пройти обследование», — рассказала заместитель главы округа Наталья Трофимова.

Заседание комиссии координационного совета по делам инвалидов прошло 4 сентября. На нем рассмотрели вопросы оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и реализацию плана на 2025 год по программе «Доступная среда». Все мероприятия отразили на сайте.

Открытое первенство Наро-Фоминского городского округа по футболу проходит среди детских и юношеских команд на базе спортивного комбината «Строитель» и спортивного клуба «Нара». На прошлой неделе прошли матчи муниципального уровня среди мужских команд по футболу. Спортивные новости можно узнать в телеграм-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».