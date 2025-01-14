Еще три семьи в Серпухове получили сертификаты на приобретение жилья по соцпрограмме

Документы о праве приобретения жилья вручили еще трем семьям городского округа Серпухов. Они планируют приобрести квартиры в Серпухове и Пущине.

Возможность приобрести собственные квадратные метры жители Серпухова получили благодаря участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Для этого им понадобилось собрать пакет документов. При этом, согласно условиям программы, купить жилье участники могут на территории всей Московской области.

«Важно, чтобы у каждой молодой семьи было свое жилье, где будут расти дети, где царит уют и комфорт», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что с начала реализации программы, с 2009 года, такие жилищные сертификаты получили свыше 50 молодых семей Серпуховского округа.