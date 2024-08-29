Еще три образовательных учреждения поставили на кадастр в Подмосковье

Еще три социальных учреждения поставили на кадастровый учет в Подмосковье. Это две школы на 1,3 тысячи учеников и образовательный комплекс.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, в Мытищах построили школу на территории жилого комплекса «Скандинавский». Ее площадь составила 9,7 тысячи квадратных метров, там будут заниматься 500 учеников.

Еще одну школу возведи в Домодедове, ее площадь превысила 16 тысяч квадратных метров, она рассчитана на 825 мест. В учреждениях обустроили учебные классы, лаборантские, мастерские, библиотеку, медблок, спортивные и актовые залы. На территории провели благоустройство, создали места для занятий физкультурой.

Образовательный комплекс площадью более 26 тысяч квадратных метров создали в Красногорске, в микрорайоне Павшинская пойма. В его состав войдет школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 воспитанников. Рядом обустроили стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки. В школе будут проводить занятия по футболу, бальным танцам, робототехнике и программированию.

Как отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова, в регионе уделяют большое внимание развитию социальной инфраструктуры.

«В преддверии Дня знаний открытие новых детских садов и школ дадут возможность маленьким жителям Подмосковья получить качественное образование в непосредственной близости от дома, делая процесс обучения интересным и увлекательным», — отметила она.

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