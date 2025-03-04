Еще шести школьникам вручили первые паспорта в Химках

Получение паспорта — не просто формальность, а важный шаг во взрослую жизнь. «Желаю каждому из ребят найти свое любимое дело, развиваться, стремиться только вперед! А мы поможем во всех начинаниях», — сказала Елена Землякова.

Молодые люди получили не только свои первые документы, но и памятные подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и экземпляры Конституции Российской Федерации. Девушкам также вручили букеты цветов.

После торжественной части школьники поделились планами на жизнь. «В будущем планирую остаться в городе. Мечтаю стать актрисой», — рассказала Елизавета Шапорова.

Напомним, что стать участником мероприятия и получить первый документ в торжественной обстановке может каждый молодой человек. Информацию о том, как это сделать, с готовностью предоставят сотрудники многофункционального центра государственных и муниципальных услуг.