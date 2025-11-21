Еще почти 20 тысяч онлайн-заявлений на бесплатные участки подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на предоставление земельных участков в собственность. С начала года такой госуслугой на региональном портале воспользовались почти 20 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в рамках услуги можно получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено. При этом они должны иметь установленные границы и стоять на кадастровом учете.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Земля и стройка». Ей могут воспользоваться физические и юридические лица.

В госуслугу внедрен умный сервис который автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения.