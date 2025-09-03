Еще одну госуслугу для перевозчиков перевели в онлайн в Подмосковье

Новый онлайн-сервис заработал на региональном портале в Подмосковье. С его помощью перевозчики могут подтверждать суммы недополученных ими доходов.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Транспорт» — «Другое». Ее могут получить предприниматели и юридические лица.

«Теперь перевозчики Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников — без бумажных заявлений и визитов в ведомство. Это делает процесс предоставления услуги максимально удобным», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.