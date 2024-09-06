Еще одну дворовую территорию на улице Беркино благоустроили в Воскресенске

В Воскресенске завершили благоустройство дворовой территории около домов № 1 и № ½ на улице Беркино в микрорайоне Цемгигант. Проект реализовали по рекомендациям жителей.

Подрядчик заменил асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и парковок, обустроил тротуары и установил бортовые камни. Территорию привели в порядок благодаря тому, что жители встречались с администрацией Воскресенска. Они совместно с исполнителем обсуждали план обновления. Все предложения и замечания активистов учли.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин контролирует благоустройство дворовых территорий. Создание комфортной городской среды — приоритет администрации муниципалитета.

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