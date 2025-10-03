Еще одну детскую площадку открыли в селе Рождествено под Истрой

В текущем году в рамках программы модернизации детских площадок в муниципалитете установили 15 игровых комплексов. Все они оснащены камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Площадка в селе Рождествено, как и другие, оснащена качественным резиновым покрытием, снижающим вероятность ушибов и повреждений при падениях. Помимо игровых элементов, она оборудована лавочками, урнами, также тут установили новые светильники. Кроме того, все конструкции элементы выполнены в ярких цветах, чтобы детям было приятнее играть, а также чтобы радовать глаз прохожих. Все материалы отечественного производства, поэтому они качественные и надежные.

Новые игровые комплексы появились в Истре на пяти адресах, в Дедовске установили еще два, по одному — в поселках Снегири, Курсаково, Румянцево, деревне Бужарово, селах Онуфриево и Новопетровское.