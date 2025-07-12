Еще одну детскую площадку открыли в микрорайоне Климовск в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольске продолжают реконструировать детские площадки. Еще одну игровую зону открыли у дома № 13 на Симферопольской улице.

Ее оснастили новым игровым и гимнастическим комплексами, а также качалками-балансирами и качелями. Для безопасности детей поверхность площадки застелили современным резиновым покрытием.

Торжественную церемонию открытия новой игровой зоны посетили представители горсовета и администрации Подольска.

«Прекрасное оснащение, прекрасное оборудование установили, дети очень рады», — отметил директор универсально-спортивного центра «Юность» Олег Паскарь.

Он также выразил надежду, что площадки будут модернизировать и дальше.