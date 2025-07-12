Еще одну детскую площадку открыли в микрорайоне Климовск в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В микрорайоне Климовск в Подольске продолжают реконструировать детские площадки. Еще одну игровую зону открыли у дома № 13 на Симферопольской улице.

Ее оснастили новым игровым и гимнастическим комплексами, а также качалками-балансирами и качелями. Для безопасности детей поверхность площадки застелили современным резиновым покрытием.

Торжественную церемонию открытия новой игровой зоны посетили представители горсовета и администрации Подольска.

«Прекрасное оснащение, прекрасное оборудование установили, дети очень рады», — отметил директор универсально-спортивного центра «Юность» Олег Паскарь.

Он также выразил надежду, что площадки будут модернизировать и дальше.

Для малышей в честь открытия игровой зоны устроили праздник. Вместе с воспитанниками Дома культуры «Машиностроитель» и героем мультфильма Лунтиком ребята танцевали, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах.

«Слышали, что будет открытие площадки и знаем, что подготовили хорошую программу. Рады, что Подольск благоустраивают, облагораживают территории, открывают новые игровые зоны. Детям есть, чем заниматься в свободное время», — поделились жители микрорайона Климовск Людмила и Елизавета Мещеряковы.

Напомним, что ранее в соседнем дворе открылась подобная площадка. Всего в 2025 году обновление запланировано в 19 дворах Подольска.

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