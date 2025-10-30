Еще одному сироте в Воскресенске вручили ключи от новой квартиры

Анна проживает в деревне Ратчино. Ключи от квартиры ей вручил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Жилье она получила в рамках государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Девушка окончила Истринский колледж. Она — педагог начальных классов. У Анны двое детей, она увлекается IT-технологиями и планирует применять навыки в работе с детьми.

«От всей души желаю Анне и ее прекрасной семье счастья в новом доме! Пусть в этих стенах всегда царят любовь, уют и радость. Пусть все ее мечты и профессиональные планы непременно сбудутся, а силы и вдохновение никогда не иссякают», — сказал Алексей Малкин.