Еще одного ребенка-сироту обеспечили жильем в Лобне

25 марта глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от собственной квартиры Снежане — девушке из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье расположено в Лобне, что позволит Снежане сразу переехать и начать самостоятельную жизнь.

Обеспечение жильем детей-сирот является одной из приоритетных задач администрации. Благодаря поддержке Правительства Московской области и личному участию губернатора Андрея Воробьева, с начала 2024 года уже 20 молодых людей в Лобне обрели собственные квартиры.

«От всей души желаю Снежане счастья, уюта и благополучия! Пусть новый дом станет для нее настоящей крепостью и местом, где сбываются мечты», — отметила Анна Кротова.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефону Министерства социального развития Московской области: 122*6.