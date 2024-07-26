Еще одно заброшенное здание отремонтируют в Наро-Фоминске

Еще одно неиспользуемое ранее здание приведут в порядок в Подмосковье. Оно находится на Автодорожной улице в Наро-Фоминске.

Здание площадью почти 996 квадратных метров находилось в областной собственности. Его приобрели более чем на 16 миллионов рублей.

«В этом здании ранее располагалась автобаза, и вот уже более 20 лет оно никак не используется. Выкупил его индивидуальный предприниматель, который планирует использовать объект под производственную базу», — уточнила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

В здании проведут капитальный ремонт, там заменят все коммуникации.

Узнать подробнее обо всех выставленных на торги объектах можно по ссылке.

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