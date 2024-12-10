Еще одно незаконное строение снесут на улице Пролетарской в Мытищах

Палаточный торговый городок на улице Пролетарской в Мытищах ликвидируют в течение месяца. Всего сейчас на рассмотрении суда находятся 250 дел по признанию незаконными пристроек на территории муниципалитета.

Еще в марте Мытищинский суд постановил ликвидировать самострой в микрорайоне Пироговский на Пролетарской улице, дом № 2А. Владелец арендовал участок законно, а вот использовал его с нарушением законодательства: розничной торговой сети на нем не должно было быть.

Предприниматель обратился с апелляцией в орган высшей инстанции. Московский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил решение Мытищинского суда без изменений.

«Это здание строили без разрешений, самовольно, при этом оно является капитальной постройкой. В такой ситуации никто не может гарантировать его безопасность для посетителей. Поэтому суд не учел просьбы истца об отсрочке сноса до теплого сезона», — отметила руководитель Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов Елена Лебеденко.

На снос торговых палаток владельцу дали месяц. Если он проигнорирует требование суда, постройки ликвидирует администрация, а предприниматель оплатит все расходы.

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