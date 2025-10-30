Еще одно недостроенное здание снесли в Звенигороде

В Одинцовском городском округе продолжают проводить работы по ликвидации объектов незавершенного строительства. Очередное проблемное здание снесли на улице Луначарского в Звенигороде.

Недострой представлял из себя здание дома блокированной застройки площадью 4130 квадратных метров. Аварийное состояние имело значительную опасность для местных жителей. Подрядная организация снесла здание в установленные сроки и по всем действующим нормам.

Администрация Одинцовского городского округа рассматривает несколько вариантов использования освободившегося земельного участка, включая размещение здания социальной инфраструктуры или плоскостных сооружений.

Всего в муниципалитете выявили 1022 объекта незавершенного строительства — из них 843 уже ликвидировали и привели в соответствие с требованиями законодательства. Работа в этом направлении продолжается.