Еще одна выпускница вернулась работать в родную школу в Королеве

В новом учебном году в школах наукограда начали работать 89 новых педагогов, в том числе 10 молодых специалистов. Одна из них — выпускница школы № 1 Александра Буланцева.

После окончания школы Александра продолжила учебу в Университете имени Надежды Крупской, сейчас она — студентка четвертого курса. Прошлый год стал для педагога стартом в профессии. Сначала молодой специалист работала педагогом-организатором, а в этом учебном году стала классным руководителем и преподавателем русского языка и литературы.

Александра Буланцева с детства увлекается театром. «Там я научилась ясно выражать мысли, держать внимание аудитории и управлять дисциплиной. Именно поэтому решила стать учителем, который совмещает любовь к детям и страсть к театру», — поделилась молодой педагог.

Быть учителем для Александры — значит еще и активно участвовать в школьной жизни. Она с седьмого класса состоит в поисковом отряде «Память», а теперь планирует создать для ребят туристический клуб.