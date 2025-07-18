Еще один передвижной аппарат для рентгена получила больница в Шатуре

Современный передвижной рентген-аппарат типа С-дуга установили в главном корпусе Шатурской больницы. Оборудование приобретено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Новый аппарат позволяет видеть анатомические структуры в режиме реального времени, что значительно увеличивает точность выполнения операции. Это особенно важно при проведении сложных манипуляций, например, при работе с позвоночником или суставных операциях.

Главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов рассказал, что благодаря визуализации внутриоперационного процесса снижается риск повреждения близлежащих органов и тканей. Поэтому медики могут более уверенно ориентироваться в сложных анатомических зонах.

Первый рентген-аппарат типа С-дуга появился в операционном блоке травматологического отделения больницы в 2019 году. Все хирургические вмешательства проходят под контролем умной техники. Картинка транслируется на экран, и врачи больше не тратят время на проявку снимка.