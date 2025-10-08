Еще один доброволец подписал контракт на службу в Балашихе

В Московской области продолжает работу пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь». Один из добровольцев, недавно прибывших в центр, поделился своими мотивами принятия решения о службе по контракту.

Центр спецподготовки «Витязь» предлагает комплексную поддержку всем желающим пройти службу. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная помощь значительно облегчает процесс вступления в ряды Вооруженных сил и способствует качественной подготовке новых бойцов.

«Принял такое решение, потому что хочу отдать долг своей Родине, так как мои деды и прадеды тоже воевали за справедливость и свободу страны», — рассказал молодой доброволец.

Особое внимание в центре уделяется социальной поддержке солдат, заключивших контракт. Это включает различные меры, направленные на улучшение условий службы и жизни военнослужащих, что особенно важно для мотивации и удержания кадров.

Для получения дополнительной информации о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно посетить официальный сайт контрактмо.рф или связаться по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.