Еще на 9 пешеходных переходах в Королеве появилась световая разметка

Устройства для проекции дорожной разметки появились на нескольких улицах в Королеве. Это позволяет сделать пешеходные переходы безопаснее для жителей.

Оборудование установили на улицах Циолковского, Дзержинского, Сталинградской битвы, Терешковой, Кирова, Соколова, Молодежной, Декабристов и Гагарина. В основном эти локации находятся около образовательных учреждений.

Суть инновационной технологии в том, что над проезжей частью монтируют светодиодные проекторы. Они проецируют на дорогу световую разметку — «зебру» поверх наземной, которую отлично видно в темноте и в условиях плохой погоды.

Всего с начала 2025 года на дорогах Королева нанесли 297 «зебр», у пешеходных переходов установили более 360 метров перильного ограждения, оборудовали 16 искусственных дорожных неровностей.

Отметим, что работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».