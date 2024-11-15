Еще миллион доз вакцины от бешенства разложили в лесах Подмосковья с января

Свыше одного миллиона доз вакцины от бешенства распространили в подмосковных лесах с начала года. Лекарство представляет собой съедобную приманку с содержащимся внутри препаратом.

Третий этап раскладки вакцины от бешенства диких животных завершился в Подмосковье. Работы контролировали при помощи камер. Всего в этом году обработали свыше 21 тысячи квадратных метров территории, из которых 13 тысяч — с воздуха.

Как отметили сотрудники Госветслужбы, всего с января в регионе выявили шесть случаев заболевания бешенством у диких животных. Это на 50% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ветеринары отметили, что вакцина безопасна для домашних и сельскохозяйственных животных, однако брать приманку в руки и допускать ее съедение питомцем не стоит.