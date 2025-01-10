Еще две молодые семьи из Воскресенска получат выплаты на покупку жилья

Реализация областной программы «Жилище» продолжается в муниципалитете. Еще две семьи получили право на социальную выплату для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Свидетельства, благодаря которым молодые люди смогут улучшить свои жилищные условия, семьям вручил глава городского округа Алексей Малкин. Он выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за эту меру поддержки. «Работа по данному направлению в округе будет продолжаться», — пообещал Алексей Малкин.

В новом году семьи Опшанских и Шестко стали первыми, кто получили свидетельства из рук главы округа. Сумма субсидии зависит от состава семьи. В молодой семье Опшанских подрастают четверо детей, размер их выплаты составит почти 6 миллионов рублей.

До второго декретного отпуска Ксения Шестко работала фельдшером в Раменской ЦРБ. Новое жилье — двухкомнатную квартиру — будет присматривать либо в Воскресенске, либо поближе к месту работы.