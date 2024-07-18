Еще более 5 тысяч мусорных контейнеров обновили в Подмосковье с начала года

Мусорные площадки модернизируют в Подмосковье. Регоператор уже обновил более пяти тысяч контейнеров в Каширском кластере с начала года.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, в Каширском кластере установили более 1300 новых контейнеров, заменили около 1250 для смешанных отходов и более 570 — для раздельного сбора, еще более двух тысяч отремонтировали.

В ближайшее время новые объекты установят вблизи Зарйского кремля. Это два контейнера для сухих и два — для смешанных отходов, а также бункеры для крупногабаритного мусора.

«Московская область стала первым в России регионом, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. А обновление контейнерных площадок — важнейший аспект развития культуры сортировки отходов», — отметили в ведомстве.

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