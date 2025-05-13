Еще 9,4 тысячи онлайн-заявок на выписку из домовой книги подали в Подмосковье

На прошлой неделе жители Подмосковья подали более 9,4 тысячи заявлений на получение выписки из домовой книги через региональный портал госуслуг. С начала года таких обращений набралось свыше 290 тысяч.

Услуга получения выписки из домовой книги доступна в разделе «Личные документы». Она позволяет получить актуальные сведения о зарегистрированных в жилом помещении людях, информацию о которых управляющие компании передают в МФЦ.

В топ по популярности также вошла услуга по записи в кружки и секции. За неделю поступило 9,2 тысячи заявлений. Около шести тысяч обращений касались оформления социальных карт, а свыше двух тысяч — приема детей в дошкольные образовательные учреждения.

Всего на портале доступно более 390 электронных сервисов для жителей и предпринимателей. Получить госуслуги можно также через мобильное приложение «Добродел».