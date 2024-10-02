Еще 90 километров региональных дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

Свыше 50 участков региональных дорог отремонтировали в черте подмосковных городов в этом году по нацпроекту. Всего привели в порядок 90 километров покрытия в 28 округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт дорог повышает комфорт жителей, которые пользуются личным или общественным транспортом.

«Проезд более двух миллионов городских жителей в центр города к местам притяжения, в том числе социально значимым объектам — культурным, образовательным, спортивным и медицинским учреждениям, стал удобнее», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Так, покрытие обновили на улице Солнцева в Рузе, улицах Гагарина, Народной, Электрификации и Народное Имение в Раменском, на участке Новоугличского шоссе в Сергиевом Посаде и в других местах.

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