Еще 9 дворовых территорий благоустроят в Воскресенске в 2025 году

В муниципалитете продолжают приводить в порядок дворовые пространства. Всего в текущем году в городском округе планируют благоустроить девять объектов.

Перед началом работ специалисты выезжают на места и обсуждают с жителями вопросы установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания принимаются к сведению.

На данный момент работы по благоустройству ведутся во дворе домов № 3, 13, 16, 27 по Молодежной улице города Белоозерский и в центральной части Воскресенска: по улицам Докторова, дом № 16 и Менделеева, дома № № 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17/1, 17/2.

Также планируется обновление дворовых территорий в центральной части Воскресенска, на улицах Советская, дом № 12/10, и Октябрьская, дом № 19; в городе Белоозерский, на улице 60 лет Октября, дома № 20, 21, 22; в селе Барановское на улице Фабрики «Вперед», дома № 13, 14, 15, 16, 18; в деревне Золотово на улице Московская, дома № 6 и 7, а также двух дворов в деревне Степанщино.

Благоустройство дворовой территории уже завершили у домов № 5 и № 6 по улице Победы в рабочем поселке Хорлово. Там отремонтировали асфальтовое покрытие, внутриквартальные проезды и парковки, обустроили тротуары и установили дорожные бортовые камни.