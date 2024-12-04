Еще 86 тысяч онлайн-заявок на новое строительство приняли в Подмосковье

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению разрешений на капитальное строительство около 86 тысяч раз. Получить ее можно на региональном портале.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, разрешение необходимо получить перед строительством или реконструкцией зданий. На «Госуслугах» также можно подать заявление на исправление технической ошибки в документе или внесение в него изменений.
Сервис доступен в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Воспользоваться им могут предприниматели, а также юридические и физические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.
Услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней.
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