Еще 86 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье опубликовали 86 госзакупок. Подрядчиков найдут для ремонта и строительства теплосетей, а также преображения детских садов и школ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в регионе продолжат реализацию программы по развитию инженерной инфраструктуры и сферы обращения с отходами. В Дмитрове, Лотошине, Сергиевом Посаде, Подольске и Шатуре капитально отремонтируют теплосети, а в Кашире, Власихе, Зарайске, Коломне, а также в Богородском округе и Талдоме построят новые котельные.

Новые объекты ЖКХ также появятся в Раменском.

Кроме того, в Щелкове, Одинцове, Королеве, Солнечногорске, Подольске, Чехове и Жуковском капитально отремонтируют школы и детские сады, а в Пушкино приведут в порядок центр культуры и искусств имени Кекушева.

Ознакомиться со всеми госзакупками региона можно на портале ЕАСУЗ.