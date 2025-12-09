Еще 8 тысяч заявок на согласование перепланировки подали онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья с начала года жители подали восемь тысяч электронных заявлений на согласование перепланировок в квартирах и домах. Сервис доступен на портале государственных услуг региона.

Чтобы получить разрешение на работы, собственникам или нанимателям жилья по договору социального найма необходимо авторизоваться на сайте, заполнить онлайн-форму в разделе «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» и загрузить документы.

Важно понимать, что перепланировка означает перенос или снос стен и проемов. Переустройство же — это установка оборудования, которого изначально не было в техническом паспорте.

Процедура согласования бесплатная. Решение по заявлению выносят в течение восьми рабочих дней.