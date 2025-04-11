Еще 8 тысяч разрешений на земельные работы оформили в Подмосковье онлайн с января

С начала 2025 года жители Московской области подали свыше восьми тысяч заявлений через региональный портал госуслуг на получение разрешений для проведения земельных работ. Ордер требуется для любых действий, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров.

Документ выдают на определенный срок, который можно продлить.

Оформить услугу «Выдача ордера на право производства земельных работ» можно в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы» на сайте госуслуг.

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить форму и приложить необходимые документы.

При помощи портала также можно продлить, переоформить или закрыть разрешение. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней, а ответ приходит в личный кабинет заявителя.