Еще 780 мероприятий на коммунальных объектах провели в Подмосковье

Стабильная работа коммунальных систем — важное условие комфортной жизни в Подмосковье. Ее обеспечивают регулярное обслуживание, своевременный ремонт, обновление оборудования и грамотное управление ресурсами.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Только за последнюю неделю специалисты Мособлводоканала провели сотни мероприятий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения. Специалисты устранили 281 засор в канализации, выполнили 159 плановых работ на сетях водоснабжения, провели 70 ремонтов по устранению течи холодной воды, включая неисправности в колодцах, и 37 ремонтов на канализационных насосных станциях.

Все эти меры позволяют избежать аварий и гарантировать бесперебойное водоснабжение для жителей региона. Больше всего работ выполнили Шатурский водоканал — 142, Павлово-Посадский — 111, Лосино-Петровский — 105, Электрогорские коммунальные системы — 93 и Куровские очистные сооружения — 90.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья напомнили, что при любых вопросах по водоснабжению и водоотведению можно круглосуточно обратиться в Мособлводоканал по телефону: 8 (800) 222-02-05.